Freizeitmobilhersteller Knaus Tabbert legt Preisspanne für Börsengang mit 58,00 Euro bis 74,00 Euro fest

Marktkapitalisierung auf Basis der Preisspanne zwischen 602 Millionen Euro und 768 Millionen Euro

Angebot besteht aus insgesamt 4,945,000 Aktien

Streubesitz würde bei Verkauf aller angebotenen Aktien inklusive voll ausgeübter Greenshoe-Option rund 48 Prozent betragen

Voraussichtliche Angebotsfrist beginnt am 14. September 2020 und endet am 22. September 2020

Erster Handelstag ist für den 23. September 2020 geplant

Vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Bilanzgewinnen beabsichtigt Knaus Tabbert ab 2021 etwa die Hälfte des jährlichen Jahresüberschusses als Dividende auszuschütten

Jandelsbrunn. Die Knaus Tabbert AG, einer der führenden Hersteller von Freizeitmobilen in Europa, hat heute den Wertpapierprospekt für ihren Börsengang und die geplante Notierung ihrer Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) veröffentlicht. Das Angebot umfasst bestehende Aktien aus dem Besitz der derzeitigen Aktionäre HTP Investments 1 BV, Catalina Capital Partners B.V. und Palatium Beteiligungsgesellschaft mbH. Hinzu kommen neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung mit einem erwarteten Emissionserlös von 20 Millionen Euro bis 25 Millionen Euro. Die Preisspanne liegt bei 58,00 Euro und 74,00 Euro je Aktie. Der erste Handelstag für die Aktien von Knaus Tabbert wird voraussichtlich der 23. September 2020 sein.

"Wir haben die nächste, wichtige Etappe auf dem Weg zum geplanten Börsengang genommen", sagt Wolfgang Speck, Vorstandsvorsitzender der Knaus Tabbert AG. "Die Resonanz auf unsere Wachstumsstrategie und die angestrebte Ausweitung unserer Aktionärsbasis ist bislang sehr positiv. In der kommenden Woche werden wir weiteren, potenziellen Investoren unser Unternehmen vorstellen und unsere starke Position als ein führender Hersteller von Freizeitmobilen in einem wachsenden europäischen Markt unterstreichen."

Unternehmen ist gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen zu profitieren

Knaus Tabbert ist einer der drei führenden europäischen Hersteller auf dem boomenden Markt für Freizeitfahrzeuge. Das Unternehmen erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2020 rund zwei Drittel seines Umsatzes in Deutschland, dem größten europäischen Markt. Mit seinen fünf etablierten Marken ist das Unternehmen gut positioniert, um von der erwartet wachsenden Nachfrage nach Reisemobilen, Caravans und Kastenwagen (Caravan Utility Vehicles; CUVs) in Europa zu profitieren.

Mehrere langfristige Megatrends treiben diese Entwicklung, zum Beispiel eine neue Arbeitskultur, die Flexibilität, Mobilität und Konnektivität in den Mittelpunkt stellt, ein zunehmendes ökologisches Bewusstsein, das Wachstum der Sharing Economy, die die Vermietungsbranche antreibt, und eine alternde, aber wohlhabende europäische Bevölkerung, die aktiv bleiben und die Welt erkunden möchte. Gleichzeitig zieht diese individuelle, umweltfreundliche und aktive Art des Reisens und der Freizeitgestaltung auch zunehmend jüngere Verbraucher an. Die COVID-19-Pandemie hat die ohnehin große Beliebtheit des Regional- und Individualtourismus weiter erhöht.

Emissionserlös soll Wachstum beschleunigen

Die Knaus Tabbert AG beabsichtigt, den erwarteten Erlös aus der Kapitalerhöhung von 20 Millionen Euro bis 25 Millionen Euro für den beschleunigten Ausbau der Produktionsstätten - insbesondere für Kastenwagen in Ungarn voraussichtlich ab Herbst 2021 - und damit verbundene Investitionen zu verwenden. Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, ihre Unternehmensstrategie weiter umzusetzen und unter anderem möglicherweise eine neue Marke zu etablieren.

Marktkapitalisierung auf Basis der Preisspanne zwischen 602 und 768 Millionen Euro

Das Angebot besteht aus insgesamt 4.945.000 Aktien, davon 350.000 neue Aktien und 4.595.000 bestehende Aktien aus dem Besitz der derzeitigen Anteilseigner einschließlich Mehrzuteilungsaktien. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt auf Basis der Preisspanne bei rund 602 Millionen Euro bis rund 768 Millionen Euro. Einschließlich der vollständig ausgeübten Greenshoe-Optionen läge der Streubesitz bei rund 48 Prozent aller Aktien.

Das Unternehmen und die abgebenden Aktionäre haben eine übliche, sechsmonatige Sperrfrist ("Lock-up") vereinbart mit Ausnahme von Palatium; diese Gesellschaft befindet sich vollständig im Besitz von Wolfgang Speck, CEO von Knaus Tabbert. Hier gilt eine zwölfmonatige Sperrfrist.

Die Angebotsfrist beginnt am 14. September 2020 und endet voraussichtlich am 22. September 2020. Privatanleger (natürliche Personen) in Deutschland können bis 12:00 Uhr (MESZ), institutionelle Anleger bis 15:00 Uhr (MESZ) des letzten Tages der Angebotsfrist Kaufangebote für Aktien abgeben. Der endgültige Angebotspreis (der "Angebotspreis") und die endgültige Anzahl der angebotenen Aktien werden voraussichtlich am 22. September 2020 auf der Grundlage des Orderbuchs festgelegt. Der Handel der Aktien von Knaus Tabbert im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A2YN50, der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2YN504 und dem Tickersymbol "KTA" wird voraussichtlich am 23. September 2020 beginnen. Die Aktien von Knaus Tabbert sind ab dem 1. Januar 2020 dividendenberechtigt. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Bilanzgewinnen beabsichtigt das Unternehmen ab 2021 rund die Hälfte des Jahresüberschusses als Dividende auszuschütten.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den Prospekt gebilligt. Der Prospekt steht auf der Website des Unternehmens zum Download zur Verfügung: https://ir.knaustabbert.de.

Jefferies fungiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner zusammen mit UniCredit Bank AG und ABN AMRO Bank N.V.



Über Knaus Tabbert

Die Knaus Tabbert AG ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Weitere Standorte sind Mottgers, Hessen, Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2019 mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, MORELO und der Internetplattform RENT AND TRAVEL einen Umsatz von über 780 Millionen Euro und produzierte mit rund 3.000 Mitarbeitern mehr als 26.000 Freizeitmobile. Mehr Informationen: www.knaustabbert.de

