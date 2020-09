DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Inflation im August etwas höher als erwartet

Die Preise in den USA sind im August etwas stärker gestiegen als erwartet, wobei vor allem die Energiepreise anzogen. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, stiegen die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten im Vorfeld mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Die für den Juli gemeldete Preissteigerung von 0,6 Prozent wurde bestätigt. Dadurch erhöhte sich die Jahresteuerung auf 1,3 (Vormonat: 1,0) Prozent. Volkswirte hatten mit einer Rate von 1,2 Prozent gerechnet.

Scholz: Von Privaten begebene Währungen wird es nicht geben

Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande haben in einem gemeinsamen Statement klare Regeln für Kryptowährungen verlangt und ihre Entschlossenheit bekräftigt, sich der Emission einer Währung durch die Privatwirtschaft entgegenzustellen. "Einfache Währungen, von Privaten begeben, das wird es nicht geben mit unserer Unterstützung", sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bei einem gemeinsamen Presseauftritt mit seinen Amtskollegen aus den übrigen vier Ländern beim informellen Treffen der EU-Finanzminister in Berlin.

Schnabel: Staatsanleihekäufe gefährden EZB-Unabhängigkeit nicht

EZB-Direktorin Isabel Schnabel ist dem Eindruck entgegengetreten, dass die milliardenschweren Staatsanleihekäufe des Eurosystems die Unabhängigkeit der Geldpolitik untergraben. Beim Eurofi Financial Forum wies sie auch den Vorwurf zurück, die EZB betreibe mit Anleihekäufen und Negativzinsen finanzielle Repression und wolle vor allem die Schuldenlast der Länder verringern. "Die EZB wird darauf achten, dass sie die Erholung nicht durch eine zu frühe Straffung ihrer Geldpolitik gefährdet. Aber wenn die Krise vorüber ist und die Inflation auf dem Weg zu unserem Ziel ist, muss sich die EZB zurückziehen", sagte die EZB-Direktorin.

Bundestag vereinbart ausschussübergreifenden "Geldpolitischen Dialog"

Der Bundestag hat offiziell festgelegt, wie die geldpolitischen Aktivitäten der Europäischen Zentralbank (EZB) parlamentarisch begleitet werden sollen. Der "Geldpolitische Dialog" solle vierteljährlich unter rotierender Federführung durch den Finanzausschuss, den Haushaltsausschuss und den EU-Ausschuss ausgerichtet werden und Abgeordnete der genannten Ausschüsse sowie des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz einbeziehen, teilte der Bundestag in einer Presseerklärung mit.

EU-Kommissar Gentiloni warnt vor zu schneller Rückkehr zu Defizitregeln

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hat vor einer zu schnellen Rückkehr zu den wegen der Corona-Pandemie ausgesetzten europäischen Defizit- und Schuldenregeln gewarnt. Die Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspakts könnten erst wieder in Kraft gesetzt werden, "wenn dieser schwere Wirtschaftsabschwung, der die gesamte europäische Wirtschaft betrifft, vorbei ist", sagte der Italiener am Freitag beim Treffen der EU-Finanzminister in Berlin. Es sei klar, dass auch im kommenden Jahr eine staatliche Unterstützung der Wirtschaft nötig sei.

FDP und Grüne skeptisch bei Altmaiers Klimavorschlägen

FDP und Grüne haben den von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vorgeschlagenen Klimakonsens mit Skepsis aufgenommen. Sein Papier sei ein "Auftrag mit großen Überschriften und nicht wirklicher Substanz", sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock in Berlin. "Das ist doch eher eine Mogelpackung."

Frankreich will landesweiten Lockdown vermeiden

Angesichts der massiv gestiegenen Corona-Infektionszahlen will Frankreich alles tun, um einen neuen landesweiten Lockdown zu vermeiden. Premierminister Jean Castex sagte nach einer Krisensitzung unter Leitung von Präsident Emmanuel Macron in Paris, es werde vorerst keine "allgemeinen Ausgangsbeschränkungen" geben. Zuletzt hatte Frankreich einen Höchststand von fast 10.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet.

+++ Konjunkturdaten +++

Mexiko Industrieproduktion Juli +6,9% gg Vormonat

Mexiko Industrieproduktion Juli -11,3% (PROG: -13,0%) gg Vj

