First Berlin Equity Research bleibt bei Valneva auf Buy mit Kursziel 7,40 Euro. Die erhöhte Visibilität dieses neuen längerfristigen Vertrags mit dem US-Verteidigungsministerium würde eine wertvolle Unterstützung für das Impfstoffgeschäft von Valneva bieten, das derzeit durch weniger Reisen infolge der SARS-CoV-2-Pandemie beeinträchtigt werde, so die Analysten. Am 8. September habe Valneva außerdem die Einleitung der Phase-III-Studie ihres Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 angekündigt. Die Analysten gehen davon aus, dass Valneva voraussichtlich bis Ende des Jahres weitere positive Nachrichten generieren wird. Diese würden voraussichtlich den Abschluss eines vollständigen Liefervertrags zwischen Valneva und der britischen ...

