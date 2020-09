Pasadena, California (ots/PRNewswire) - Der weltweit führende E-Commerce-Anbieter im Bereich Gesundheit und Schönheit iHerb gab heute bekannt, dass Roxanne Agnew zur neuen Finanzchefin des Unternehmens befördert wurde.Frau Agnew kam 2015 zu iHerb und leitet als Vizepräsidentin und Corporate Controller die iHerb-Teams für Buchhaltung, Finanzen, Geschäftsintelligenz, Betrug und Steuern."Ich bin begeistert, meinen Dienst für iHerb in dieser erweiterten Rolle fortzusetzen", so Agnew. "iHerb ist für Wachstum und anhaltenden Erfolg positioniert, und ich werde mit meinen Fähigkeiten und Erfahrungen unsere zukünftigen Ergebnisse durch das Erreichen unserer Ziele maximieren".Agnew verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen, u.a. als Leiterin der Finanz-, Planungs- und Analysefunktionen sowie der Innenrevision bei dem Dameneinzelhändler für Luxusbekleidung St. John Knits und als Verantwortliche für die SOX-Compliance und die SEC-Berichterstattung bei dem großen Agrarunternehmen Land O' Lakes/Moark Egg Division."Durch die Kompetenz der Frau Agnew, die nun in dieser Funktion agiert, wird iHerb unsere Finanzdisziplin weiter verbessern. So können wir unser starkes Wachstum aufrechterhalten und gleichzeitig den agilen, unternehmerischen Geist zu erhalten, der charakteristisch für unsere Firma ist", so iHerb-Präsident Emun Zabihi.Wer ist iHerb? iHerb ist einer der größten E-Commerce-Einzelhändler mit Sitz in den USA, der Millionen von Kunden in aller Welt 30.000 Produkte von 1.200 Top-Marken anbietet. iHerb liefert direkt aus GMP-zertifizierten, hochmodernen, klimatisierten Lagern an Kunden in 188 Ländern und Territorien. Seit 1996 hat iHerb kontinuierlich Innovationen eingeführt, um Produkte von höchster Qualität zum bestmöglichen Preis und mit dem vorteilhaftesten Kundenerlebnis zu liefern. https://www.iherb.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1252307/iHerb_Announces_New_Chief_Financial_Officer.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/742063/iHerb_Logo.jpgPressekontakt:press@iherb.comOriginal-Content von: iHerb, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147404/4704576