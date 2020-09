Das Rennen um die Zulassung eines ersten Impfstoffes in Europa geht in seine entscheidende Phase. Biontech (WKN: A2PSR2) hat dabei nach heutigem Stand (10.09.2020) die Nase vorn. Bisher wurden innerhalb der letzten und entscheidenden klinischen Entwicklungsstudie bereits 25.000 Personen geimpft, ohne dass es zu größeren Komplikationen kam. In Summe möchte Biontech mindestens 30.000 Menschen injizieren, bevor eine Zulassung für die Bevölkerung in Erwägung gezogen wird. Weit entfernt sind der Abschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...