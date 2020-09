Die Krise hat vor einigen Monaten offenbart, wie schnell sich eine sicher geglaubte Dividende in Luft auflösen kann. Beispielsweise musste in diesem Jahr fast ein Drittel der DAX-Konzerne die Dividende kürzen oder sogar komplett streichen. Wer auf steigende Ausschüttungen dieser Konzerne vertraut hat, wurde also bitter enttäuscht. Hier sind zwei Unternehmen, die ihre Dividende dagegen seit mehr als 50 Jahren nicht mehr kürzen mussten und auch aktuell mit hohen Renditen glänzen. Coca-Cola Eine dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...