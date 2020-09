Apple hat zum virtuellen Special-Event am 15. September geladen. Es heißt, dass es kein iPhone 12 geben wird, dafür aber neben der Apple Watch Series 6 zahlreiche andere Produkte. Was am Dienstag alles vorgestellt werden dürfte. Am Dienstag um 19 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit veranstaltet Apple sein traditionelles Special-September-Event. Seit 2012 präsentiert der Hersteller im Zuge dessen seine neueste iPhone-Generation. In diesem Jahr scheint es wegen der Coronakrise und Zuliefererproblemen offenbar anders: Nicht nur wird es, genau wie die WWDC 2020, wieder ein rein virtuelles Event, auch das iPhone 12 wird wohl ...

