Berlin (ots) - Monatelang galt er als der beste Corona-Krisenmanager Deutschlands: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Doch dann: Test-Chaos in seinem Bundesland. Und zunehmende Kritik an seinen besonders harten Corona-Maßnahmen.BILD stellt "Die richtigen Fragen" an den bayerischen Ministerpräsidenten. Am Sonntag, 13. September 2020 um 21.45 Uhr ist Markus Söder zu Gast bei BILD Live und Moderator Kai Weise.Im Anschluss an dieses Live-Gespräch diskutiert BILD-Chefreporterin Karina Mössbauer mit einer exklusiven Journalisten-Runde über die wichtigsten Aussagen des Ministerpräsidenten.Der BILD Talk "Die richtigen Fragen" ist jeden Sonntag um 21.45 Uhr live bei BILD.de sowie bei BILD auf Youtube und Facebook zu sehen sowie auf dem Fernseher über IPTV bei waipu.tv und über die BILD Smart-TV-App.