Der amerikanische Präsident Donald Trump hat bekräftigt, Tiktok in den USA zu schließen, sollte ein Verkauf nicht bis zum 15.9.2020 verkündet werden. Es werde keine erweiterte Deadline geben, so Trump zu Pressevertretern. Man werde am 15. September sehen, was passiert. Entweder würde Tiktok an diesem Tag aus Sicherheitsgründen geschlossen oder es werde verkauft. Trump fest entschlossen Damit erteilte der US-Präsident am Donnerstag Spekulationen eine Absage, wonach hochrangige Vertreter des Weißen Hauses wegen der verschärften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...