In den späten 90ern war Winamp nicht zuletzt aufgrund der komplett anpassbaren Oberfläche der heiße Scheiß. Eine Website versammelt jetzt 65.000 dieser Skins und versetzt euch so zurück in eine Zeit, als Nutzer bei Nutzerinterfaces noch ein gewisses Mitbestimmungsrecht hatten. Schon 2017 hat Jordan Eldredge den Winamp-Player in JavaScript nachgebaut. Jetzt hat der Facebook-Entwickler noch einmal nachgelegt und mit dem Winamp Skin Museum eine Website kreiert, auf der ihr euch nicht nur 65.000 Winamp-Skins anschauen könnt, sondern auch direkt im Browser zum Abspielen von MP3 verwenden könnt. Skins waren im Winamp-Jargon von Nutzerinnen und Nutzern erstellte Anpassungen ...

