DJ Scholz: Ungeregelter Brexit hätte schwerere Konsequenzen für London

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat vor sehr viel ernsteren wirtschaftlichen Folgen für Großbritannien als für die Europäische Union (EU) gewarnt, sollten die Verhandlungen über ein Abkommen zu den gegenseitigen Beziehungen nach dem Brexit scheitern. "Eine ungeregelte Situation würde sehr erhebliche Konsequenzen für die britische Volkswirtschaft haben", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz nach einem informellen Treffen der EU-Finanzminister in Berlin. "Europa wäre in der Lage, damit umzugehen, und es wären auch keine besonders schweren Konsequenzen nach den Vorbereitungen, die wir ja schon einmal gemacht haben."

Scholz betonte, die EU arbeite darauf hin, "dass die Vereinbarungen, die wir mit Großbritannien getroffen haben, auch umgesetzt werden können". Dazu gehöre, dass die gegenwärtigen Verhandlungen über ein Abkommen zu den künftigen Beziehungen "auch zu einem guten Ergebnis führen auf der Basis der Linien, die Europa hat, und der Vereinbarungen, die vorliegen". Die EU beschäftige sich auch mit Fragen für den Fall, dass dies möglicherweise nicht gelinge. "Aber das haben wir sehr intensiv und sorgfältig bereits zum Ende des letzten Jahres getan", betonte der deutsche Finanzminister. "Deshalb ist Europa auf diese Frage präzise und sorgfältig vorbereitet."

EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Paolo Gentiloni betonte, die Kommission sei "sehr besorgt über die Entwicklung" der Gespräche mit Großbritannien, das Regelungen des vereinbarten Austrittsabkommens zu Nordirland in Frage stellt. Nun sei es an London, "Vertrauen gegenüber der EU wiederherzustellen", sagte er zu Journalisten am Rande der Veranstaltung. Es sei, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesagt habe: "Pacta sunt servanda."

Für seinen Bereich, unter anderem den Zoll, sei er "vorbereitet, auch mit einem außerordentlich negativen Ausgang umzugehen". Jedoch arbeite man weiter an Lösungen. "Die Zeit rennt", mahnte Gentiloni aber.

