Vancouver, BC - 12. September 2020 - Arbor Metals Corp. ("Arbor" oder das "Unternehmen") (TSXV: ABR, FWB: 432) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Urbane Capital Corp. ("UCC") getroffen hat, wonach UCC die Unternehmenskommunikation des Unternehmens übernehmen wird.

UCC wird Anfragen von Aktionären, Investoren und der allgemeinen Öffentlichkeit per Telefon und E-Mail beantworten. Darüber hinaus wird UCC bei der Erstellung von Marketingmaterialien, einschließlich Präsentationen, Factsheets, Pressemitteilungen, Videos und E-Mail-Marketing sowie von Inhalten in sozialen Medien behilflich sein. UCC wird solche Dienstleistungen bis zum 31. Januar 2021 erbringen und als Gegenleistung zahlt das Unternehmen an UCC eine Gesamtgebühr von 26.000 US-Dollar (plus Steuern).

UCC hat seinen Sitz in Vancouver, Britisch-Kolumbien, und ist ein unabhängiges Marketing- und Kommunikationsunternehmen. UCC hat nach Kenntnis des Unternehmens keine direkte Beteiligung an dem Unternehmen oder dessen Wertpapieren.

Über Arbor Metals - Goldprojekt Rakounga

Das Goldprojekt Rakounga besteht aus einer Explorationskonzession mit zweihundertfünfzig Quadratkilometer Grundfläche und erstreckt sich entlang des Grünsteingürtels Goren im Zentrum von Burkina Faso. Das Unternehmen ist berechtigt, eine bis zu hundertprozentige Beteiligung an dem Projekt zu erwerben, vorbehaltlich bereits bestehender Lizenzgebührenverpflichtungen. Das Unternehmen hat die Aufsicht über sämtliche Betriebsaktivitäten im Projekt und plant die auf dem Projektgelände bereits absolvierten Bohrungen und Messungen zu erweitern.

Nähere Informationen erhalten Sie über Chief Executive Officer Mark Ferguson unter info@arbormetalscorp.com oder auf der Webseite des Unternehmens unter www.arbormetalscorp.com.

Für das Board:

Arbor Metals Corp.

Mark Ferguson,

Chief Executive Officer

ARBOR METALS CORP.

Suite 2200, 885 West Georgia Street

Vancouver, British Columbia

V6C 3E8

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte " zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Wenn oder falls in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "Ziel", "planen", "prognostizieren", "können", "Zeitplan" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf den Abschluss eines Arbeitsprogramms beim Projekt, den voraussichtlichen Zeitpunkt für den Beginn eines solchen Programms und andere Faktoren oder Informationen beziehen. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), unterscheiden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

