KÖLN, 12. September (WNM/Universität zu Köln/Gabriele Meseg-Rutzen) - Deutsche Forscher haben einen möglichen Grund für die Skandale der Finanzbranche gefunden: Sie haben in einer experimentellen Studie die Vertrauenswürdigkeit von Studierenden gemessen und festgestellt, dass die am wenigsten vertrauenswürdigen später verstärkt in der Finanzindustrie arbeiten. Das Ergebnis der Studie: 2013 waren Studierende, die ihre Karriere in der Finanzwelt planten, um 30 Prozent weniger vertrauenswürdig als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...