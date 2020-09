Wer als ETF-Investor auf eine marktbreite Auswahl setzt, der erhält natürlich in gewisser Weise einen Kompromiss: Der breite Markt beinhaltet zwar Wachstumsaktien ebenso wie viele Aktien des breiten Marktes. Allerdings auch einige Rohrkrepierer, die die Performance bremsen. Historisch gesehen schaffen es marktbreite Passivfonds zwar auf Renditen zwischen 7 und 9 % pro Jahr, was alles andere als verkehrt ist. So mancher Investor möchte jedoch womöglich Zugang zu wachstumsstärkeren Aktien, um langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...