Kaum jemand hätte vorhersagen können, dass der breite Markt, nachdem er zwischen Mitte Februar und Ende März mehr als ein Drittel seines Wertes verloren hatte, wieder in Schwung kommen würde. Und dass er nicht nur all seine Verluste wieder wettmachen, sondern auch neue Allzeithochs erreichen würde. Unter diesen Gewinnen verbargen sich einige wenige ausgewählte Unternehmen, die nicht nur in der neuen Normalität weiter gedeihen. Sie konnten darüber hinaus die bereits beeindruckenden Ergebnisse beschleunigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...