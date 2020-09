Düsseldorf (ots) - Die Parlamentsgeschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, hat die "Teamleistung" ihrer Partei bei der Kommunalwahl in NRW herausgestellt: "Das ist ein großartiges Ergebnis für uns Grüne in NRW", sagte Haßelmann der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Mit Klimaschutz, Umwelt, Verkehrswende, Wohnen und sozialem Zusammenhalt hätten die Grünen ihre Themen gesetzt und so viel Vertrauen und Zuspruch erreicht. Die Bundestagsabgeordnete aus Bielefeld betonte: "Das ist eine wahnsinnige Teamleistung aller gemeinsam. Denn ein solch engagierter Wahlkampf in Corona-Zeiten war eine echte Herausforderung."



