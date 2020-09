Etwas höhere Wahlbeteiligung, Briefwahlrekord (ein Drittel der Wahlberechtigten), CDU mit 36 Prozent erneut vorn mit leichten Verlusten, Gewinner die Grünen mit 19 Prozent (plus 7), schwere Verluste für die SPD mit 23 Prozent (minus 8) - das sind die Eckdaten der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. So war die erste Prognose auf Basis einer Vorwahlbefragung ...

