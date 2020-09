Die Bewerbungsfrist für das erste Hong Kong Laureate Forum beginnt heute und endet am 13. Dezember 2020. Wir möchten Studierende, Postgraduierte und Doktoranden unter 35 Jahren, die die Fächer Astronomie, Biowissenschaften, Medizin, Mathematik oder andere eng verwandte Fächer studieren bzw. in diesen Fächern forschen, dazu ein, sich für das Hong Kong Laureate Forum zu bewerben. Die Bewerber haben die Chance, zu den 200 ausgewählten Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern zu gehören, die sich von weltberühmten Shaw-Preisträgern inspirieren lassen. Teilnahmeberechtigte Nachwuchswissenschaftler sind eingeladen, ihre Bewerbungen über diesen Link einzugeben und einzureichen: https://hklaureateforum.org/en/application-form

Das erste Hong Kong Laureate Forum findet vom 15. bis 20. November 2021 in Hongkong statt. Als Weltstadt Asiens und als Metropole, die seit langem für ihre Lebendigkeit gerühmt wird, ist Hongkong ein idealer Ort für ein internationales Treffen dieser Art.

Während des einwöchigen Programms wird es reichlich Gelegenheit zum Austausch zwischen den teilnehmenden Shaw-Preisträgern und den Nachwuchswissenschaftlern geben. Neben Plenarvorträgen, Podiumsdiskussionen und parallelen Gruppensitzungen, die von Shaw-Preisträgern und anderen renommierten Wissenschaftlern geleitet werden, bietet das Programm auch Raum für informelle Zusammenkünfte in gemütlicher Atmosphäre mit vielen Möglichkeiten für das Networking und für Gespräche. Ausgewählte Nachwuchswissenschaftler werden auch ihre neuesten Forschungsideen präsentieren, um den intellektuellen Austausch anzuregen.

Do Pang Wai Yee, Generalsekretärin des Rates des Hong Kong Laureate Forum (HKLF), äußerte sich dazu wie folgt: "Bisher haben wir von über 20 Shaw-Preisträgern positive Rückmeldungen erhalten, darunter von mehreren Nobelpreisträgern und Fields-Medaillengewinnern, die an unserem Forum teilnehmen möchten."

Professor Steven Balbus, Shaw-Preisträger für Astronomie 2013, kommentierte dies so: "Ich habe nur angenehme Erinnerungen an Hongkong, und ich freue mich auf viele weitere Aufenthalte. Die Stadt Hongkong ist sehr spannend; die Dinge funktionieren dort gut. Das Hong Kong Laureate Forum wird sicherlich besonders spannend und bietet ein ganz besonderes Programm, das die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich ziehen wird."

Professor Simon White, Shaw-Preisträger für Astronomie 2017, äußerte sich folgendermaßen: "Die Bedeutung des Shaw-Preises liegt meiner Ansicht nach darin, dass er bestimmte Aspekte der Naturwissenschaften einer breiteren Öffentlichkeit nahebringt. Dies schürt die Neugierde, die Menschen zu den Naturwissenschaften führt und sie dazu anspornt, ihre Fähigkeiten auszubauen. Ich hoffe, das Hong Kong Laureate Forum wird junge Menschen wirklich für die Naturwissenschaften begeistern und ihre Neugierde wecken."

Die herausragendsten 200 Nachwuchswissenschaftler werden für die Teilnahme am ersten Forum von einem wissenschaftlichen Prüfungsausschuss ausgewählt, der sich aus Hongkonger und auswärtigen Akademikern zusammensetzt. Alle Bewerber, ob erfolgreich oder nicht, werden im April 2021 per E-Mail benachrichtigt werden.

Bei Fragen zur Bewerbung wenden Sie sich bitte unter der folgenden Adresse an die Abteilung für das Forumprogramm und für Anfragen von Teilnehmern: programme@hklaureateforum.org.

Hintergrund

Das Hongkong Laureate Forum ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung für den wissenschaftlichen Austausch, die vom HKLF organisiert wird. Ziel ist es, ein Forum für den wissenschaftlichen Austausch von Weltrang zu bieten, um die heutige und die nächste Generation führender Wissenschaftler miteinander in Kontakt zu bringen. Das Forum fördert darüber hinaus das Verständnis und das Interesse der jungen Generation in Hongkong und auf der ganzen Welt im Hinblick auf verschiedene naturwissenschaftlich-technische Disziplinen. Das HKLF wurde im Mai 2019 ins Leben gerufen und wird in vollem Umfang von der Lee Shau Kee Foundation finanziert. Wichtiger Partner des HKLF ist die The Shaw Prize Foundation, die jährlich den internationalen Wissenschaftspreis "The Shaw Prize" verleiht.

