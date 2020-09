Diesen Herbst können sich Apfelliebhaber in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) auf drei neue Sorten von dem ältesten Apfelzüchtungsprogramm in den USA freuen, das bei der University of Cornell AgriTech, in Geneva, New York, angesiedelt ist, ein Teil des College of Agriculture and Life Sciences (CALS). Cordera frisch gepflückt in einer Plantage von Cornell AgriTech....

