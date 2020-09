BERLIN (dpa-AFX) - Vizemeister Borussia Dortmund ist am Montagabend (20.45 Uhr/Sky und ARD) im DFB-Pokal gefordert. Der BVB tritt beim Drittligisten MSV Duisburg an. "Ich kann sagen, dass wir den Pokal gewinnen wollen", verkündete Trainer Lucien Favre am Sonntag. Beim Heimspiel des Drittligisten Dynamo Dresden gegen den Zweitliga-Club Hamburger SV (18.30 Uhr/Sky) werden die meisten Zuschauer dieser Pokal-Runde erwartet. Bis Sonntagmittag waren 8500 Karten verkauft. Zeitgleich ist Zweitligist Hannover 96 beim Drittligisten Würzburger Kickers zu Gast. Regionalligist Rot-Weiss Essen empfängt den Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld./csd/DP/fba