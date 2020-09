Die Bluerock Residential Growth REIT Inc. (ISIN: US09627J1025, NYSE: BRG) schüttet eine vierteljährliche Dividende von 0,1625 US-Dollar je Aktie an die Investoren aus. Die Ausschüttung erfolgt am 5. Oktober 2020 (Record date: 25. September 2020). Bluerock ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Der Firmensitz befindet sich in New York City, NY. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte der ...

