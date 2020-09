Softbank will sich durch seine Beteiligung an Nvidia, die voraussichtlich unter zehn Prozent liegen wird, weiterhin für den langfristigen Erfolg von ARM einsetzen. Mit der Übernahme führt Nvidia seine KI-Computing-Plattform mit dem Ökosystem von ARM zusammen und will sich so noch stärker auf die Weiterentwicklung von KI-Anwendungen fokussieren. Die Kombination bringt NVIDIAs KI-Computing-Plattform mit dem riesigen Ökosystem von Arm zusammen, um so "das führende Computerunternehmen für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz zu schaffen, die Innovation zu beschleunigen und gleichzeitig in große, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...