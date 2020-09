DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

BAHNSTRECKEN - Der Ausbau von Bahnstrecken in Deutschland wird zum finanziellen Kraftakt. Das Verkehrsministerium beziffert die Kosten wichtiger Projekte nach SZ-Informationen bis 2040 auf gut 74 Milliarden Euro. Mit Großprojekten wie dem Ausbau der Knoten Hamburg, München, Frankfurt und Köln soll die Bahn schneller und pünktlicher werden. Die Grünen befürchten allerdings, dass die Finanzierung nicht gedeckt ist. (SZ)

EU-KLIMAZIELE - Die EU-Kommission setzt sich auf dem Weg zur angestrebten Klimaneutralität bis 2050 ein ambitioniertes Zwischenziel: Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen der EU-Staaten um 55 Prozent gegenüber 1990 sinken. Das geht aus dem EU-Klimaplan für 2030 hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Bislang war nur ein um 40 Prozent sinkender CO2-Ausstoß geplant. Die Erhöhung des Einsparziels ist Bestandteil des "Green Deals", den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Ende 2019 präsentiert hatte. Damals kündigte sie an, den Wert auf "50 bis 55 Prozent" erhöhen zu wollen. In dieser Woche will sie sich nun auf den oberen Wert festlegen. Die Entscheidung hat weitreichende Konsequenzen: Um das Ziel zu erreichen, will die EU-Kommission den Emissionshandel verschärfen und ihn auf die Sektoren Gebäude und Straßenverkehr ausweiten. Außerdem will Brüssel strengere CO2-Flottengrenzwerte für Pkws einführen. (Handelsblatt)

CO2-GRENZWERTE - Umweltministerin Svenja Schulze hat sich hinter die Pläne der EU-Kommission zur Verschärfung der Klimaziele gestellt. "Es ist völlig klar, dass dabei alle Bereiche mitwirken müssen. Deshalb müssen auch die Klimaanforderungen an neue Autos weiter erhöht werden", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Anders als bei der letzten Grenzwert-Debatte habe sie diesmal sicherlich auch die Unterstützung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), fügte sie mit Blick auf Altmaiers Klimaschutz-Initiative aus der vergangenen Woche hinzu. (Funke Mediengruppe)

STROMMARKT - Experten erwarten eine Marktbereinigung auf dem deutschen Strommarkt. Die größeren, unabhängigen Firmen versuchen, auf die nötige Schlagkraft zu kommen, um dauerhaft zu bestehen. Kleine Anbieter werden verdrängt. Mit der Übernahme von Innogy durch Eon ist ein dominanter Marktteilnehmer entstanden. Gleichzeitig sondieren europäische Stromkonzerne die Vertriebschancen in Deutschland. Zudem kündigten sich neue Anbieter an: Selbst Autokonzerne wie VW oder Tesla loten ihre Möglichkeiten auf dem Markt aus. (Handelsblatt)

BREXIT - Vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Brexit-Streits zwischen der EU und Großbritannien warnt die deutsche Wirtschaft vor milliardenschweren Folgen. "Allein für die Automobilbranche - die den größten Anteil am Handelsvolumen zwischen Deutschland und Großbritannien hat - drohen ohne Abkommen in weniger als vier Monaten Zölle in Höhe von mindestens 2 Milliarden Euro", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Martin Wansleben, der Augsburger Allgemeinen. "In der Wirtschaft wächst die Sorge vor einem Scheitern der Brexit-Verhandlungen", betonte er und sprach von einer "neuen Unsicherheit". (Augsburger Allgemeine)

NORD STREAM 2 - Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki fordert in einem Gastbeitrag für die FAZ das Aus für Nord Stream 2. Russland verletzte internationale Standards und das Völkerrecht. Mit Russland könne man keinen konstruktiven Dialog führen. "Diese Gefahren werden uns so lange begleiten, wie Russland für seine Rechtsverletzungen weiter mit einem Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen belohnt wird". (FAZ)

CHINA - Die deutsche Industrie schlägt gegenüber China in der Frage von Menschenrechtsverletzungen einen deutlicheren Ton an. "Politische Faktoren überschatten derzeit die Geschäftsaussichten unserer Unternehmen in und mit China. Die Lage der Menschenrechte in Xinjiang und Hongkong belastet die Beziehungen", sagte Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Welt vor dem Spitzengespräch zwischen der Volksrepublik und der Europäischen Union am Montag. Grund- und Menschenrechte seien für die deutsche Industrie selbstverständlich ein globales und unverhandelbares Gut, betonte der BDI-Präsident. "Peking muss klar sein, dass die Art und Weise, wie politische und gesellschaftliche Konflikte ausgetragen werden, stets Auswirkungen auf die Wirtschaftsbeziehungen hat." (Welt)

CHINA - Die EU fordert von China klare Zusagen zum Thema Klimaschutz sowie ein Investitionsabkommen. In einer Videokonferenz an diesem Montag mit Präsident Xi Jinping wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionschefin Ursula von der Leyen Peking drängen, keine Kohlekraftwerke mehr zu bauen oder im Ausland zu finanzieren. Im Zuge der deutschen Ratspräsidentschaft will sich Merkel für mehr Geschlossenheit gegenüber China einsetzen. Ursprünglich war für Mitte September ein Treffen von Xi mit den Staats- und Regierungschefs aller 27 EU-Staaten in Leipzig geplant gewesen, das wegen Corona verschoben wurde. Zunehmend chinakritisch äußert sich das Europaparlament. So verlangt Manfred Weber, Chef der christdemokratischen EVP-Fraktion, von der EU-Kommission, die Vergabe der Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds so zu regeln, dass diese in heimische Projekte fließen. Der SZ sagte er: "Das Geld der europäischen Steuerzahler sollte weder direkt noch indirekt chinesischen staatlichen Unternehmen, Projekten oder Technologien zugutekommen." (SZ)

