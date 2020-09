Zürich (awp) - Bei der Orell Füssli Gruppe kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. So wurde Désirée Heutschi zur neuen Leiterin Unternehmensentwicklung ernannt, wie die Gesellschaft am Montag mitteilt. Sie übernimmt per Ende Jahr die Aufgaben von Daniel Broger, der Orell Füssli verlassen wird. Heutschi werde ...

