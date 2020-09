CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.09.2020;Das Instrument INR ES0177542018 INTERN.CONS.AIRL.GR. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.09.2020

The instrument INR ES0177542018 INTERN.CONS.AIRL.GR. EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.09.2020

IAG-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de