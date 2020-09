Auch wenn in diesem Herbst in Europa der Ausbruch einer 2. Corona-Welle befürchtet wird, scheint sich die Wirtschaft einstweilen zu stabilisieren. Der Halbleiterspezialist Infineon, der Energieversorger RWE und die Deutsche Telekom konnten sogar ihre Jahresprognosen anheben. Anstelle eines Umsatzes von 8,4 Milliarden Euro erwartet der Halbleiterspezialist nun 8,5 Milliarden Euro. Die wichtigere Umsatzrendite veranschlagt die frühere Siemens-Tochter nun nicht mehr mit zwölf, sondern mit 13 Prozent. Auch im besonders hart getroffenen Automobilmarkt sieht das Management konkrete Anzeichen einer Erholung. Die Autosparte steht für knapp 40 Prozent vom Umsatz und ist für den DAX-Konzern daher besonders wichtig. Alles in Allem hängt die Geschäftsentwicklung wesentlich vom weltweiten Verlauf der Coronavirus-Pandemie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...