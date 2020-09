Gilead ist auf der Suche nach einem weiteren Übernahmeobjekt fündig geworden. Für rund 21 Milliarden Dollar will die Biotech-Gesellschaft den Krebs-Spezialisten Immunomedics einverleiben. Anleger können sich einmal mehr über eine satte dreistellige Prämie freuen, denn Gilead greift für die Pipeline der kleineren Biotech-Gesellschaft tief in die Tasche.Gilead bietet 88 Dollar je Immunomedics-Aktie, was einem Aufschlag von 108 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag entspricht. Das Übernahmeziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...