++ Führungswahl der Liberaldemokratischen Partei in Japan ++ Zentralbanksitzungen in Großbritannien, Japan und den USA in dieser Woche ++ Wie üblich ist der Montag in Bezug auf die makroökonomischen Veröffentlichungen leicht. Die Händler werden ihr Augenmerk auf die Wahl des neuen japanischen Premierministers richten, wobei die Abstimmung der Partei voraussichtlich später am Tag beginnt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...