Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar wenig verändert gezeigt. Um 8.30 Uhr stand er bei 1,1844 Dollar. Am Freitagabend ist er in New York zuletzt mit 1,1845 US-Dollar gehandelt worden.Gegenüber dem Referenzkurs von Freitagnachmittag zeigte sich der Euro damit geringfügig leichter. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihn mit 1,1854 (Donnerstag: 1,1849) Dollar festgesetzt.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...