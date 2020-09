Vancouver, British Columbia, Kanada - 14. September 2020 - Cross River Ventures Corp. (das "Unternehmen" oder "Cross River") (CSE: CRVC) (FWB: C6R) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Herrn Alex Klenman mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer ("CEO") bestellt hat. Herr Klenman folgt in dieser Funktion Herrn John Fraser, der dem Unternehmen weiterhin als President und Chief Financial Officer zur Verfügung stehen wird.

Herr Klenman ist ein erfahrener Führungsexperte im Junior-Bergbausektor, der mehr als 30 Jahre lang mit Privatunternehmen und börsennotierten Unternehmen zusammengearbeitet hat. Im Laufe der vergangenen zehn Jahre war er wiederholt in führender Funktion bei zahlreichen börsennotierten Unternehmen beschäftigt und zeichnete unter anderem bei Nexus Gold Corp., Leocor Gold, Azincourt Energy, Arbor Metals und Manning Ventures als Senior Officer und/oder Director verantwortlich. Als Berater war er früher auch für Firmen wie Roxgold Inc., Forum Uranium, Integra Gold, Midnight Sun Mining, etc. tätig. Seine berufliche Karriere begann er beim Fernsehen und erweiterte sein Leistungsspektrum in den späten 1990er Jahren auf die Bereiche Kommunikation, Finanzwesen und Marketing für börsennotierte Unternehmen.

"Ich freue mich sehr darauf, mit John, Dan und dem Team von Cross River zusammenzuarbeiten", erklärt CEO Alex Klenman. "Mit den beiden Projekten in unserem Portfolio haben wir uns bereits eine solide Grundlage aufgebaut. Das ist aber erst der Anfang. Unser Ziel ist es, ein dynamisches und namhaftes Explorationsunternehmen aufzubauen, das ein breites Publikum anspricht und sowohl über strategische Explorationsaktivitäten und Entdeckungen als auch über die Sondierung von Geschäftschancen im Blue-Chip-Bereich mit umfangreichem Wachstumspotenzial einen enormen Wertzuwachs erzielt", so Herr Klenman weiter.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Alex für den Posten des CEO bei Cross River gewinnen konnten", meint President und CFO John Fraser. "Alex wird mit seinem großen Erfahrungsschatz und seiner beeindruckenden Arbeitsmoral maßgeblich zum Wachstum von Cross River beitragen", so Herr Fraser weiter.

Über das Unternehmen

Cross River ist ein Gold- und Silberexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf den Erwerb und die Erschließung von Explorationskonzessionen mit Edelmetallvorkommen konzentriert. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, um sich 60 % der Anteile am Projekt Fuchsite Lake zu sichern. Das Projekt umfasst rund 3.750 Hektar und befindet sich 20 km nördlich der Stadt Armstrong in der kanadischen Provinz Ontario. Das Unternehmen hat auch eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, die den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Konzessionsgebiet Tahsis vorsieht. Bei diesem Konzessionsgebiet handelt es sich um eine Goldkonzession im frühen Explorationsstadium, die sich im Bergbaurevier Nanaimo auf Northern Vancouver Island (British Columbia) befindet. Die Stammaktien von Cross River werden an der CSE unter dem Börsensymbol "CRVC" gehandelt.

