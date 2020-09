Die Nordex Group gibt Gas: Am 8. September hat der Windturbinenbauer im Windpark Genshagener Heide bei Potsdam die erste Anlage des Typs N149/5.X errichtet. Im Frühjahr 2019 hatte Nordex mit diesem Turbinentyp das Marktsegment der 5-MW-Anlagen eröffnet. In diesem Monat geht nun wie geplant die erste N149/5.X pünktlich in Betrieb. Nach Inbetriebnahme beginnt die Vorbereitung des Vermessungs- und Validierungsprogramms ...

Den vollständigen Artikel lesen ...