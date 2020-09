Oosterhout, Niederlande (ots/PRNewswire) - Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: PerfectPro (https://www.youtube.com/watch?v=BmR_mbvWRbs), der Spezialist für Audiogeräte am Arbeitsplatz für den anspruchsvollen Fachmann, betritt den deutschen Markt. Das Sortiment von PerfectPro umfasst Baustellenradios mit FM-Radio, DAB+, Bluetooth, WiFi und USB.Wo richtig hart gearbeitet wird, steht und läuft seit 15 Jahren ein PerfectPro. Es ist an der Zeit, unsere Expertise und den herausragenden Sound von PerfectPro auch deutschen Fachleuten anzubieten.Über PerfectPro BaustellenradiosFachkräfte und ihre Bedürfnisse unterscheiden sich. Der eine Fachmann benötigt ein anderes Audiogerät als der andere. Während manche stets unterwegs sind, arbeiten andere durchweg in der eigenen Werkstatt oder unter freiem Himmel.Um allen Wünschen gerecht zu werden, bieten PerfectPro ein sehr breites Sortiment an: vom kleinsten bis hin zum größten Arbeitsradio und vom einfachsten (Qualitäts-)Radio bis hin zum modernen multifunktionellen Alleskönner.PerfectPro bietet das Rockhart BT (https://www.perfectpro.eu/de/product/rockhart-bt/) an, das marktweit größte und stärkste Baustellenradio, das nicht ohne Grund der beste Freund von Frischluftfanatikern wie Straßenbauern, Bauarbeitern und Landwirten ist. Dieses Radio ist optimal für alle geeignet, die ein großes Gelände mit dem besten Sound beschallen wollen.Für die Zielgruppe, die eher an Highend-Modellen mit den besten technischen Eigenschaften interessiert ist, ist das Audisse (https://www.perfectpro.eu/de/product/audisse/) die erste Wahl.Dieses Radio ist der Alleskönner mit FM, DAB+, WiFi Radio, USB/MP3-Player, Bluetooth-Lautsprecher, Powerbank für Ihr Smartphone, Wecker, Anruflautsprecher und Mikrofon und es ist per App über das Telefon steuerbar.Für alle, die einen bescheidenen Eindruck machen, aber dennoch stets den bestmöglichen Sound genießen möchten, gibt es das Soloworker. Kompakt, aber stets mit der allerbesten Klangqualität.Das ultimative Taschenradio mit DAB+.Somit gibt es für jeden Fachmann, Kenner oder Liebhaber ein passendes PerfectPro-Radio.Der Boss der BosseGanz gleich, ob es draußen -20 °C kalt oder 4 Uhr in der Früh ist, ob sie in 60 Metern Höhe sitzen, alle Sicherungen rausfliegen, oder ihnen der Hagel horizontal um die Ohren fliegt: Fachkräfte, Kenner und Liebhaber wünschen sich ein Baustellenradio, das immer und unter allen denkbaren physikalischen Bedingungen funktioniert.Die PerfectPro-Radios sind sehr vielseitige Baustellenradios, die mit der besten Technologie ausgestattet sind, die der Markt zu bieten hat. Deswegen entscheiden anspruchsvolle Fachleute sich für PerfectPro.Aus diesem Grund sind die PerfectPro-Radios häufig Teil von Baustellenradiotests für die niederländische Öffentlichkeit.Zusammenarbeit mit Rock AntenneUm PerfectPro der deutschen Öffentlichkeit zu präsentieren, startet am 7. September in Kooperation mit Rock Antenne (https://www.rockantenne.de/) eine Radiokampagne, in der wir gemeinsam Deutschlands rockendste Baustellen suchen. Ganz gleich, ob Straßenbau-, Haus- oder Heimwerkerprojekt - Wir suchen Deutschlands "Working Class Heros"! Jeder kann sich anmelden und erhält dadurch die Chance, ein Rockhart BT zu gewinnen - denn mit dem richtigen Sound geht die Arbeit doppelt so leicht von der Hand.Das heißt: Wir verschenken die Königsklasse unter den Baustellenradios - das RockHart BT im exklusiven ROCK ANTENNE-Design!Ganz einfach, weil die Mitarbeiter von Perfectpro der Meinung sind, dass ihr Produkt perfekt zu Ihre Zielgruppe passt. Sie möchten, dass Profis, Kenner und Enthusiasten auf der ganzen Welt PerfectPro-Radios genießen und sehen Deutschland als einen der wichtigsten Märkte!Bei Fragen zu PerfectPro, den Baustellenradios oder anderen relevanten Aspekten kontaktieren Sie uns bitte über die unten angegebenen Kontaktdaten.www.perfectpro.eu (http://www.perfectpro.eu/de)Einen ersten Eindruck von PerfectPro? In unserem Media-Kit (http://media.perfectpro.eu/Mediakit.zip) finden Sie das Werbevideo, Logos und Produktfotos.Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1252953/PerfectPro_Audio.jpgPressekontakt:+31 (0)162 - 480272F: +31 (0)162 - 480277E: info@perfectpro.euOriginal-Content von: PerfectPro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148251/4705427