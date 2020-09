Einen wichtigen Erfolg konnten die Bullen bei der Barrick Gold-Aktie in der vergangenen Woche für sich verbuchen. Es gelang ihnen, den Kurs wieder stärker vom 50-Tagedurchschnitt abzusetzen und damit einen Bruch des gleitenden Durchschnitts zunächst zu verhindern. Der 50-Tagedurchschnitt steigt weiterhin an und verläuft aktuell bei 28,39 US-Dollar. Vollkommen ungefährdet ist er derzeit aber noch nicht, denn in der letzten Woche vermochte die Barrick Gold-Aktie am Donnerstag nur bis auf ein Hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...