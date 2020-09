TUI: Sorgt diese Nachricht für die Trendwende zum Besseren?

Die Aktie von TUI (WKN: TUAG00 / ISIN: DE000TUAG000) zählt zu den größten Verlierern der Corona-Krise. Trotz der jüngsten Kurserholung steht bei den Papieren noch immer ein Kursverlust von über 66 Prozent zu Buche. Dementsprechend angeschlagen dürften die Nerven der TUI-Aktionäre sein, die bei dem Reisekonzern sehnlichst auf eine baldige Trendwende zum Besseren warten.

Neue Hoffnung

Diese Nachricht dürfte deshalb jetzt wieder für neue Hoffnung sorgen: Am Sonntag wurde bekannt, dass TUI Cruises, das Kreuzfahrt-Joint-Venture von TUI und Royal Caribbean Cruises Ltd. (WKN: 886286 / ISIN: LR0008862868), ab dem Frühjahr 2021 wieder Fahrten auf allen Schiffen seiner Flotte anbieten will. "Wir hoffen, spätestens im Frühjahr 2021 wieder mit allen sieben Schiffen unterwegs zu sein, mit etwas weniger Auslastung und den passenden Gesundheitskonzepten", erklärte TUI-Cruises-Chefin Wybcke Meier der Zeitung "Welt am Sonntag".

