DJ MÄRKTE EUROPA/Freundlicher Wochenstart - Metro fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind mit Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 13.271 Punkte und liegt damit am oberen Ende der zuletzt ausgebildeten Handelsspanne zwischen 12.800 und 13.300 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,5 Prozent auf 3.333 Punkte.

Die Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff begleiten weiter die Erwartung der Investoren auf eine nachhaltige Konjunkturerholung. Stützend wirken hier gute Nachrichten von Astrazeneca über die Wiederaufnahme von klinischen Impfstoff-Studien. Zum anderen dürfte der US-Pharmakonzern Pfizer voraussichtlich bis Ende Oktober wissen, ob sein experimenteller Covid-19-Impfstoff wirksam ist. Nach einer Zulassung könnte er dann bis zum Jahresende in den USA verteilt werden, sagte Pfizer-CEO Albert Bourla dem Fernsehsender CBS News.

Dazu kommt eine Wiederbelebung von M&A-Fantasien. Hier gibt es im Chip-Sektor den Verkauf der britischen ARM an ihren US-Konkurrenten Nvidia und im Biotech-Bereich den Kauf von Immunomedics durch Gilead Sciences. Bei den Konjunkturdaten wird mit Spannung auf die Industrieproduktion aus der Eurozone geblickt.

EPGC bietet erneut für Metro - Mindestangebotspreis ohne Prämie

Für die Aktie von Metro geht es im frühen Handel um 7,5 Prozent auf 8,94 Euro nach oben. Für Fantasie sorgt, dass Metros größter Aktionär, der tschechische Investor EPGC, in einem zweiten Anlauf den Großhandelskonzern übernehmen will. Allerdings zu einem deutlich niedrigeren Preis als im vor einem Jahr gescheiterten Übernahmeangebot.

EPGC will in einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot etwa 8,48 Euro je Stammaktie und je 8,87 je Vorzugsaktie bieten - der genaue Preis sei abhängig von der Berechnung des gesetzlichen Mindestangebotspreises durch die Finanzaufsicht Bafin. Im vergangen Jahr hatte EPGC 16 Euro je Metro-Stammaktie und 13,80 je Vorzugsaktie geboten und das Unternehmen mit 5,8 Milliarden Euro bewertet. In dem freiwilligen Übernahmeangebot wird es keine Mindestannahmeschwelle geben. An dieser war das Angebot im vergangenen Jahr gescheitert. Mit dem freiwilligen Übernahmeangebot will EPGC den Anteil an Metro von knapp unter 30 Prozent auf über 30 Prozent erhöhen, ohne ein Pflichtangebot abgeben zu müssen.

Astrazeneca zeigen sich kaum verändert. Das Pharmaunternehmen war vergangene Woche von einer Pause seiner Corona-Studie gebremst worden. Nun teilten die Briten am Wochenende mit, die klinischen Versuche könnten zumindest in Großbritannien weitergehen, sie seien sicher, sagte das Unternehmen. In den USA blieben die Tests aber weiterhin ausgesetzt, dort gebe es aber andere regulatorische Vorschriften.

Dassault Aviation profitieren von Griechenland-Auftrag

Die Aktie von Flugzeughersteller Dassault Aviation steigt in Paris um 9,8 Prozent. Hier treibt die Nachricht, dass Griechenland 18 Kampfflugzeuge vom Typ "Rafale" kaufen will. Die Hellenen sind seit Jahrzehnten treue Kunden von Dassault. Der Auftrag liegt am oberen Ende der Schätzungen. Auslandsaufträge für die "Rafale" werden bei Dassault-Aktien honoriert, da sie eher selten sind, heißt es im Handel.

Die Aktien von British-Airways-Mutter IAG stürzen nur optisch um knapp 30 Prozent ab. Grund für das Minus ist der Beginn der Kapitalerhöhung. Die Aktien werden nun über die kommenden zwei Wochen ex Bezugsrecht gehandelt. "Bereinigt um die Bezugsrechte sind sie sogar im Plus", so ein Händler. Die Kapitalerhöhung werde von der Mehrzahl der Marktteilnehmer für sinnvoll gehalten. Damit sollen rund 2,75 Milliarden Euro in die Kasse kommen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.333,22 0,53 17,41 -11,00 Stoxx-50 2.995,51 0,31 9,31 -11,98 DAX 13.270,70 0,51 67,86 0,16 MDAX 27.575,76 0,84 229,60 -2,60 TecDAX 3.086,81 0,60 18,47 2,38 SDAX 12.428,02 0,74 91,50 -0,67 FTSE 6.051,64 0,32 19,55 -20,02 CAC 5.068,17 0,68 34,03 -15,22 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,49 -0,01 -0,73 US-Zehnjahresrendite 0,67 0,00 -2,01 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:04 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1856 +0,16% 1,1851 1,1836 +5,7% EUR/JPY 125,69 +0,06% 125,69 125,68 +3,1% EUR/CHF 1,0769 +0,07% 1,0767 1,0760 -0,8% EUR/GBP 0,9241 -0,11% 0,9241 0,9251 +9,2% USD/JPY 106,08 -0,11% 106,08 106,18 -2,5% GBP/USD 1,2830 +0,25% 1,2824 1,2793 -3,2% USD/CNH (Offshore) 6,8292 -0,08% 6,8292 6,8353 -2,0% Bitcoin BTC/USD 10.379,38 +0,79% 10.354,76 10.323,38 +44,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,46 37,33 +0,3% 0,13 -34,6% Brent/ICE 39,99 39,83 +0,4% 0,16 -35,2% ===

