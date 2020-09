Adidas sieht sich als Profiteur vom Trend zu lockerer Kleidung während der Pandemie. "Wer nicht raus geht, sitzt in Adiletten und T-Shirt im Homeoffice", sagte Adidas-CEO Kasper Rorsted zur Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Anleger reagieren begeistert, der Aktie gelingt das Break über einen wichtigen Widerstand.Im Homeoffice seien die Leute nun einmal "sehr locker bekleidet als in den Büros, sogar in den Banken", so Rorsted weiter. "In Amerika hat zumindest ein Anzughersteller schon ...

