Der südkoreanische Hersteller will am 23. September ein neues Smartphone vorstellen - erwartet werden neue farbenfrohe Modelle der Galaxy-S20-Reihe. Im zweiten Halbjahr war Samsung schon recht eifrig: Nicht nur hatte der Hersteller ein Upgrade seines Foldables Galaxy Z Flip 5G angekündigt, sondern auch eine Neuauflage des Galaxy Fold in Form des Z Fold 2. Nicht zu vergessen sind das Note 20 Ultra (Test) und die Tablets der Tab-S7-Serie sowie die Bohnenstöpsel Buds Live und die Galaxy Watch 3 (Test). Der 23. September scheint nun ganz im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...