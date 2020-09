DJ Bitkom: Eltern geben Schulen die Corona-Note mangelhaft - Bitkom

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Eltern sind mit dem Corona-Management der Schulen unzufrieden. Eltern schulpflichtiger Eltern gaben in einer Umfrage des Digitalverband Bitkom Schulen die Note "mangelhaft" für ihre Fähigkeit, im Falle erneuter Schulschließungen den Unterricht aufrechterhalten zu können. Auch die überwiegende Mehrheit der Gesamtbevölkerung ist sehr skeptisch, dass der Unterricht digital aus der Ferne stattfinden kann und gibt den Schulen hierfür eine 4 minus, so die Umfrage.

Als Konsequenz forderte eine große Mehrheit der 1.003 Befragten, dass die Digitalisierung der Schulen entschieden und schnell vorangetrieben, die technische Ausstattung verbessert, Lernmittel und Lehrpläne modernisiert und Lehrer entsprechend weitergebildet werden sollten. Hier sollte der Bund eine größere Verantwortung bekommen, ergab die Umfrage.

Laut Bitkom-Präsident Achim Berg hat die Corona-Krise das deutsche Bildungssystem vor eine Zerreißprobe gestellt. Bei vielen Bürgern sei massiv Vertrauen verspielt worden, weil Unterricht zu oft ersatzlos gestrichen wurde und viele Schulen nicht in der Lage waren, die ihnen anvertrauten Schüler auch nur ansatzweise zu betreuen.

"Die massiven Verunsicherungen durch Behörden und Datenschutzbeauftragte haben dann auch noch die digitalen Vorreiter unter den Schulen und Lehrkräften ausgebremst", so Berg. "Corona ist der Startschuss für die Digitalisierung der Schulen. Jetzt heißt es, die Digitalisierung der Schulen von Null auf Hundert zu beschleunigen und das von jetzt auf gleich."

Kritik am Förderalismus

Von den Befragten forderten 87 Prozent, dass alle Schulen in die Lage versetzt werden sollten, noch in diesem Schuljahr per Homeschooling zu unterrichten. Für jeden Zweiten soll das auch zur neuen Normalität werden und auch nach der Corona-Pandemie der Unterricht teilweise digital per Homeschooling stattfinden. Bis zum Ende der Pandemie sollten Schulen für drei von zehn der Befragten am besten ganz geschlossen bleiben und es sollte ausschließlich per Homeschooling unterrichtet werden, so die Umfrage.

Besonders kritisch sehen die Befragten die Rolle des Föderalismus in der Corona-Pandemie. Sieben von zehn Bürgern sehen ihn als Bremsklotz für die Digitalisierung der Schulen. Bei den Eltern sind es sogar 76 Prozent. Dass ausschließlich der Bund statt der Bundesländer für Bildungspolitik verantwortlich sein sollte, befürworten 71 Prozent der insgesamt befragten Bürger und 79 Prozent der befragten Eltern.

Für Bitkom ist es daher wichtig, dass der Digitalpakt Schule, der bis 2024 Bundesmittel in Höhe von 5 Milliarden Euro bereitstellt, nun endlich konsequent und unverzüglich umgesetzt wird. "So wichtig der Digitalpakt ist, so schleppend und bürokratisch läuft die Umsetzung. Das Geld kommt bislang nur tröpfchenweise bei den Schulen an", so Berg. Derzeit seien lediglich ein Fünftel der Mittel bewilligt. "Die Schulen brauchen das Geld jetzt, um in die digitale Zukunft zu starten. Vom Bund bis zum regionalen Schulamt sind alle gefordert, den Digitalpakt zur Wirkung zu bringen."

Besonders positiv bewertete Berg dabei die Zusatzvereinbarung im Digitalpakt vor dem Hintergrund der Corona-Krise. "Die Corona-Hilfen für Schülerendgeräte in Höhe von 500 Millionen Euro werden unbürokratisch und direkt von den Ländern an die Schulen verteilt. So einfach sollte es auch beim Digitalpakt laufen", so Berg.

