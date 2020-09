DJ CDU will Parteitag im Dezember wegen Corona auf einen Tag verkürzen - Kreise

BERLIN (Dow Jones)--Wegen der Corona-Pandemie will die CDU ihren Parteitag im Dezember auf einen Tag verkürzen. Das CDU-Präsidium unterstützte am Montag einen Vorschlag von Generalsekretär Paul Ziemiak, dass der Parteitag in Stuttgart mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept auf einen Tag verkürzt wird, sagte eine mit den Gesprächen vertraute Person zu Dow Jones Newswires. Der Bundesvorstand der Partei wolle das am Montag in seiner Sitzung beschließen.

Auf dem Parteitag soll der Nachfolger der scheidenden CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt werden. Kandidaten sind der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, der CDU-Wirtschaftsexperte Friedrich Merz und der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen.

