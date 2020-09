Insolvenzverwalterin Ulla Reisch hat vier Angebote für die in Graz ansässige Wirecard Central Eastern Europe GmbH vorliegen. "Der Verkaufsprozess wird sich aufgrund der vorliegenden Anbote noch in diese Woche ziehen", teilte sie der APA am Montag auf Anfrage mit. Das wesentliche Asset der Österreich-Tochter von Wirecard ist die Payment-Plattform, über die Kundenzahlungen abgewickelt werden. Daneben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...