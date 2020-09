Jetzt aber schnell: Noch knapp eine Woche lang können Sie an der Wahl zum "Broker des Jahres 2020" teilnehmen. Das Vergleichsportal Brokervergleich.de hat erneut zu einer Umfrage unter Anlegern aufgerufen. Die Teilnehmer können wertvolle Preise gewinnen, beispielsweise Smartphones und Tablets von Apple.



Bereits am 20. September (23.59 Uhr) endet die Abstimmung zum "Broker des Jahres 2020" - deshalb sollten Sie sich beeilen. Hier geht es zum Wettbewerb .



Das Smartbroker-Team nimmt zum ersten Mal an der Wahl teil. Der Smartbroker bietet Anlegern einen äußerst attraktiven Zugang zum Aktienhandel. Zahlreiche Fachportale haben den jungen Online-Broker bereits ausgezeichnet, jetzt greift das Smartbroker-Team nach der Krone! Es geht um den begehrten Titel "Broker des Jahres".



Anleger können je Kategorie bis zu fünf Sterne vergeben. Die Jury wird Sie nach der Leistung in den Bereichen Gebühren, Angebot, Leistungen sowie Service & Sicherheit fragen. Die Abstimmung ist für Sie selbstverständlich völlig kostenfrei, aber keineswegs umsonst: Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden nach Abschluss der Wahl wieder zahlreiche Gegenstände verlost. Zu gewinnen gibt es unter anderen attraktive iPhones und iPads im Wert von insgesamt 3.500 Euro!



Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen und helfen uns gleichzeitig mit Ihrer Stimme, denn nur durch Ihr Feedback können wir uns verbessern. Klicken Sie einfach auf diesen Link , um die Umfrage zu starten. Insgesamt nehmen rund 80 Anbieter an der Wahl teil. Die einzelnen Broker sind alphabetisch sortiert, den Smartbroker finden Sie daher relativ weit unten in der Übersicht.



Die Teilnahmebedingungen können Sie hier nachlesen .

APPLE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de