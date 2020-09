Hamburg (ots) - Universitätsstudie aus München bestätigt extrem hohe WirksamkeitWissenschaftler sind sich einig, dass im Winter eine Infektionswelle mit dem SARS- CoV-2 Virus als besonders brisant eingeschätzt wird. Der Grund: SARS-CoV-2 wird hauptsächlich über Tröpfchen und Aerosolpartikel übertragen, die beim Atmen, Sprechen und Husten entstehen und über die Atemluft aus- und eingeatmet werden. Da sich Menschen im Winter zunehmend in geschlossenen Räumen aufhalten, sind sie noch stärker durch virenbelastete Aerosolpartikel gefährdet als im Sommer.Diese Gefahr kann verhindert werden durch eine kompakte, mobile Viren-Entkeimungsanlage, die jetzt von Wissenschaftlern unter der Leitung von Prof. Dr. Kähler an der Universität der Bundeswehr München untersucht wurde.Die Entkeimungsanlage Viromed Klinik Akut V 500 ist ein leichtes modernes Luftreinigungssystem, das ursprünglich für Operationssäle und Kliniken entwickelt wurde. Die Anlage neutralisiert und zerstört in einem mehrstufigen Verfahren alle bekannten Viren und Keime innerhalb eines Raumes.Wie funktioniert Viromed Klinik Akut V 500?Die Anlage desinfiziert die eingesaugte Luft in sechs aufeinander folgenden Schritten und neutralisiert zu 99,99 Prozent die in der Luft enthaltenen Viren und Keime. Ermöglicht wird dies durch ein System von Hochleistungs-Microfiltern, Plasma Reaktoren, elektrostatische Filtern, UV-C Strahlung und eine moderne Plasma Katalyse Einheit. Die gereinigte Luft wird dann durch eine bipolare Ionisation aufgeladen, die dafür sorgt, das Viren die an Aerololen haften, bereits in der Raumluft zerstört werden.Prof. Dr. Kähler ist von der Leistungsfähigkeit des Gerätes überzeugt, die Ergebnisse sind eindeutig: "Viromed Klinik V 500 ist gemäß der Studienergebnisse durchaus in der Lage, in geschlossenen Räumen wie Behandlungszimmern, normalen Büros und z.B. Apotheken das indirekte Infektionsrisiko innerhalb weniger Minuten soweit zu reduzieren, das eine indirekte Corona Infektion durch schwebende Aerosol Teilchen nahezu ausgeschlossen ist."Das norddeutsche Unternehmen Viromed ist seit 16 Jahren Hersteller von modernen Entkeimungsgeräten. Diese werden u.a. in OP-Räumen, Kliniken, Wartezimmern und in Bereichen mit hohen Hygienestandards eingesetzt. Viromed Geräte werden in Deutschland produziert, vom TÜV Rheinland zertifiziert. Die von Wissenschaftlern untersuchte Viromed Klinik V 500 Anlage wiegt 45 Kg und kostet ca. 3000,- Euro (kleinste Ausführung für Räume unter 60 qm.)Weiterführende Information, Daten und Preise finden Sie unter www.viromed.de (https://www.viromed.de/)Die gesamte wissenschaftliche Studie der Universität der Bundeswehr München finden Sie unter: www.unibw.de/lrt7/entkeimungsgeraet.pdf (https://www.unibw.de/lrt7/entkeimungsgeraet.pdf)Pressekontakt:Ansprechpartner für die Presse / Interviewanfragen:Viromed GmbHUwe Perbandt,E-Mail: perbandt@viromed.deTel.: 0800 2435 537Universität der Bundeswehr München, Prof. Dr. Christian Kähler, E-Mail: Christian.Kaehler@unibw.dePresseagentur: YAMAOKA BRODMEIER INTERNATIONAL Public Relations GmbH, Tom Yamaoka, yamaoka@ybpr.de, 040/300 326-0Original-Content von: Viromed GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148262/4705829