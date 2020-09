DJ MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - "Wie gewonnen, so zerronnen"

FRANKFURT (Dow Jones)--"Zurück auf Los", heißt es am Montagmittag an den europäischen Aktienmärkten. Der DAX hat sein Plus von in der Spitze 1 Prozent wieder abgegeben und reduziert sich aktuell um 0,1 Prozent auf 13.187 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 bröckelt nun ebenfalls ab, er fällt um 0,1 Prozent auf 3.312 Punkte. Händler sprechen von einer abwartenden Haltung und charttechnisch orientierten Verkäufen.

Sie verweisen darauf, dass der DAX den Widerstand bei 13.300 Punkten erneut vergeblich attackiert hat. Auch der Euro-Stoxx-50 kämpfe bislang vergeblich mit den Hürden zwischen 3.375 und 3.400 Punkten.

"Derzeit fehlen die Impulse für eine weitere nachhaltige Aufwärtswelle", so ein Händler. Der Markt warte nun bereits auf die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Ob diese zu neuen Impulsen führt, wird aber auch bezweifelt. Die Aussagen dürften laut Marktteilnehmern zwar taubenhafter ausfallen als die der EZB. "Die US-Notenbank wird sich unverändert vorsichtig äußern, aber auch nicht an der Zinsschraube drehen", so ein Händler.

Er ergänzt allerdings, auch nach unten laufe derzeit nicht viel. Grund seien vor allem die Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff, mit dem die Investoren eine nachhaltige Konjunkturerholung erwarteten. Zudem habe sich im Pfund der Absturz stark verlangsamt, und auch gegenüber dem Dollar habe der Euro seine Aufwärtsdynamik wieder eingebüßt.

Dazu kommt eine Wiederbelebung von M&A-Fantasien. Hier gibt es im Chip-Sektor den Verkauf der britischen ARM an ihren US-Konkurrenten Nvidia und im Biotech-Bereich den Kauf von Immunomedics durch Gilead Sciences.

EPGC bietet erneut für Metro - Mindestangebotspreis ohne Prämie

Für die Aktie von Metro geht es um 7,3 Prozent auf 8,92 Euro nach oben. Für Fantasie sorgt, dass Metros größter Aktionär, der tschechische Investor EPGC, in einem zweiten Anlauf den Großhandelskonzern übernehmen will. Allerdings zu einem deutlich niedrigeren Preis als im vor einem Jahr gescheiterten Übernahmeangebot.

EPGC will in einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot etwa 8,48 Euro je Stammaktie und je 8,87 je Vorzugsaktie bieten - der genaue Preis sei abhängig von der Berechnung des gesetzlichen Mindestangebotspreises durch die Finanzaufsicht Bafin. Im vergangen Jahr hatte EPGC 16 Euro je Metro-Stammaktie und 13,80 je Vorzugsaktie geboten und das Unternehmen mit 5,8 Milliarden Euro bewertet. In dem freiwilligen Übernahmeangebot wird es keine Mindestannahmeschwelle geben. An dieser war das Angebot im vergangenen Jahr gescheitert. Mit dem freiwilligen Übernahmeangebot will EPGC den Anteil an Metro von knapp unter 30 Prozent auf über 30 Prozent erhöhen, ohne ein Pflichtangebot abgeben zu müssen.

Deutsche Börse und Euronext mit Geboten für Mailänder Börse unter Druck

Mit der Absicht eines Kaufs der Borsa Italiana fallen Deutsche Börse um 1,2 Prozent. Die Aktien der französischen Börse Euronext, ebenfalls an der Mailänder Börse interessiert, geben 4,3 Prozent ab.

Astrazeneca verlieren 0,8 Prozent. Das Pharmaunternehmen war vergangene Woche von einer Pause seiner Corona-Studie gebremst worden. Nun teilten die Briten am Wochenende mit, die klinischen Versuche könnten zumindest in Großbritannien weitergehen, sie seien sicher, sagte das Unternehmen. In den USA blieben die Tests aber weiterhin ausgesetzt, dort gebe es andere regulatorische Vorschriften.

Dassault Aviation profitieren von Griechenland-Auftrag

Die Aktie von Flugzeughersteller Dassault Aviation steigt in Paris um 7,7 Prozent. Hier treibt die Nachricht, dass Griechenland 18 Kampfflugzeuge vom Typ "Rafale" kaufen will. Die Hellenen sind seit Jahrzehnten treue Kunden von Dassault. Der Auftrag liegt am oberen Ende der Schätzungen. Auslandsaufträge für die "Rafale" werden bei Dassault-Aktien honoriert, da sie eher selten sind, heißt es im Handel.

Die Aktien von British-Airways-Mutter IAG stürzen nur optisch um knapp 30 Prozent ab. Grund für das Minus ist der Beginn der Kapitalerhöhung. Die Aktien werden nun über die kommenden zwei Wochen ex Bezugsrecht gehandelt. "Bereinigt um die Bezugsrechte sind sie sogar im Plus", so ein Händler. Die Kapitalerhöhung werde von der Mehrzahl der Marktteilnehmer für sinnvoll gehalten. Damit sollen rund 2,75 Milliarden Euro in die Kasse kommen.

"Warum soll da gerade jetzt was draus werden", sagt ein Händler mit Blick auf erneute Berichte über eine eventuell angedachte Fusion zwischen Credit Suisse und UBS. "Das Thema kommt seit der Finanzkrise immer wieder auf". Auch jetzt werde nur deshalb darüber geredet, da die Presse den Bericht eines Schweizer Portals aufgegriffen und verbreitet habe. So berichte die Seite "Inside Paradeplatz" unter Berufung auf einen Insider, dass UBS-Chef Weber darauf hinarbeite. Die Börse zeigt keinerlei Fusionsfantasie: CS steigen um 1,7 Prozent und UBS um 1,1 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.312,07 -0,11 -3,74 -11,56 Stoxx-50 2.981,45 -0,16 -4,75 -12,39 DAX 13.187,39 -0,12 -15,45 -0,47 MDAX 27.502,65 0,57 156,49 -2,86 TecDAX 3.081,38 0,43 13,04 2,20 SDAX 12.388,57 0,42 52,05 -0,99 FTSE 6.014,50 -0,29 -17,59 -20,02 CAC 5.039,39 0,10 5,25 -15,70 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,50 -0,02 -0,74 US-Zehnjahresrendite 0,67 0,00 -2,02 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:04 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1865 +0,23% 1,1851 1,1836 +5,8% EUR/JPY 125,70 +0,08% 125,69 125,68 +3,1% EUR/CHF 1,0770 +0,08% 1,0767 1,0760 -0,8% EUR/GBP 0,9228 -0,26% 0,9241 0,9251 +9,0% USD/JPY 105,99 -0,12% 106,08 106,18 -2,6% GBP/USD 1,2865 +0,52% 1,2824 1,2793 -2,9% USD/CNH (Offshore) 6,8212 -0,19% 6,8292 6,8353 -2,1% Bitcoin BTC/USD 10.394,26 +0,93% 10.354,76 10.323,38 +44,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,04 37,33 -0,8% -0,29 -35,4% Brent/ICE 39,48 39,83 -0,9% -0,35 -36,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.942,41 1.940,38 +0,1% +2,03 +28,0% Silber (Spot) 26,81 26,73 +0,3% +0,08 +50,2% Platin (Spot) 938,05 929,18 +1,0% +8,88 -2,8% Kupfer-Future 3,03 3,03 -0,1% -0,00 +7,3% ===

