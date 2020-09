Der Verpackungsmaschinenspezialist Hugo Beck hat zwei Maschinen entwickelt, die speziell auf die Anforderungen von E-Commerce-Verpackungen zugeschnitten sind.Das Spitzenmodell der Baureihe PB 800 E-Com von Hugo Beck bietet die Möglichkeit, Produkte entweder in Papier oder Folie zu verpacken und damit eine hohe Flexibilität bei der Auswahl von nachhaltigen Verpackungsstilen und Packstoffen, die alle auf einer einzigen Maschine verarbeitet werden können.Die neue PB 800 E-Com passt die Beutelgröße automatisch an die Abmessungen des Produkts an und ist die flexibelste und effizienteste Maschine von ...

