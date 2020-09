DJ Bundesregierung drängt EU zu Sanktionen gegen Belarus

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die belarussische Regierung erneut zur Einstellung ihrer Gewalt gegen Demonstranten aufgefordert und drängt die Europäische Union zu Sanktionen gegen die Verantwortlichen in dem osteuropäischen Land.

"Der anhaltende Protest ist ein Ausdruck der Unzufriedenheit, aber auch der Wut und der Verzweiflung vieler Bürgerinnen und Bürger von Belarus angesichts der Wahlfälschung und Unnachgiebigkeit von Herrn Lukaschenko", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag zu den andauernden Demonstranten gegen den Präsidenten Alexander Lukaschenko.

Für die deutsche Regierung habe es Priorität, dass die belarussischen Behörden "endlich auf Einsatz von Gewalt gegen Demonstranten" verzichten, dass sie politische Gefangene unverzüglich freilassen und dass ein nationaler Dialog zwischen Regierung, Opposition und Gesellschaft in Gang kommt.

Schnell Sanktionen gegen Verantwortliche

Das Auswärtige Amt betonte, dass innerhalb der EU Gespräche über Sanktionen fortdauerten und beim nächsten Treffen der Außenminister am kommenden Montag in Brüssel im Zentrum der Gespräche stünden.

"Wir arbeiten mit Hochdruck daran, im EU-Kreis das Sanktionspaket umzusetzen, was eben zielgerichtet die Verantwortlichen für Repression und Wahlfälschung trifft", erklärte Sprecherin Maria Adebahr. "Ich kann Ihnen heute nicht sagen, ob es nächsten Montag beschlossen wird. Wir würden das begrüßen und arbeiten dafür. Es sollen zielgerichtete Sanktionen sein, die auch hochrangige Persönlichkeiten betreffen werden."

Für Berlin sei es wichtig, dass "schnell" Sanktionen zu Belarus auf den Weg gebracht werden.

Die Opposition in dem osteuropäischen Land wirft dem autoritär regierenden Lukaschenko vor, bei der Präsidentschaftswahl am 9. August Wahlbetrug begangen zu haben. Auch die EU erkennt das offizielle Wahlergebnis nicht an. Nach Angaben belarussischer Behörden lag die Zustimmung für Lukaschenko bei 80 Prozent.

