Der europäische Automobilverband Acea hat 15 Wochen vor dem Ende der Brexit-Übergangsperiode vor einem "Desaster" für die Branche gewarnt. "Die Verhandlungsführer auf beiden Seiten müssen nun alle Register ziehen, um zu verhindern, dass es am Ende des Übergangs zu einem 'No Deal' kommt, der nach neuen Berechnungen den gesamteuropäischen Automobilsektor in den nächsten fünf Jahren rund 110 Milliarden Euro an Handelsverlusten kosten würde", heißt es seitens des Verbandes. Neue Berechnungen zeigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...