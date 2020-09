Die meisten Preisfeststellungen bei verbrieften Derivaten finden heute in einem Call-Optionsschein (WKN MC5D6E) auf Intel statt. Die Anleger an der Euwax kaufen den Call Optionsschein fast ausschließlich. Anfang des Monats stellte Intel die elfte Generation seiner Intel Core Prozessoren vor. Bis zum Mittag gibt die Intel-Aktie um 0,7% nach. Auch auf Amazon kaufen die Anleger heute einen Call-Optionsschein (WKN MC826E). Der Online-Riese will in den USA und Kanada 100.000 neue Mitarbeiter einstellen ...

