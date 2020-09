Elmshorn (ots) - Anlässlich des Welttierschutztages am 4. Oktober ruft DAS FUTTERHAUS in schöner Tradition erneut gemeinnützige Organisationen, Vereine und Privatpersonen dazu auf, Projekte zum Schutz von Tier und Natur vorzustellen. Im Rahmen seiner Initiative "Tierisch guter Einsatz" lobt der Fachhändler für Tiernahrung und -zubehör 20.000 Euro zur Förderung von gemeinnützigem Engagement aus. Bewerber können ihre Projekte im Oktober unter tierisch-guter-einsatz.de (https://www.futterhaus.de/unternehmen/engagement/tierisch-guter-einsatz/)online einreichen."Wir möchten mit unserer Initiative auch kleinen oder weniger bekannten Vereinen und Projekten die Chance auf Förderung geben", erklärt DAS FUTTERHAUS-Geschäftsführer Kristof Eggerstedt das vierwöchige Bewerbungsverfahren, an dem die Vereine nicht nur selbst teilnehmen, sondern auch von Kunden vorgeschlagen werden können. "Allein im vergangenen Jahr haben uns über 3.000 Einsendungen erreicht, darunter eine Vielzahl großartiger Projekte. Bei der Auswahl unserer Gewinnerprojekte legen wir großen Wert auf die Langfristigkeit, Nachhaltigkeit und Transparenz in der Arbeit der Organisationen."In diesem Jahr endet die Bewerbungsfrist am 1. November. Teilnehmen und vorgeschlagen werden können Projekte oder Organisationen mit Sitz in Deutschland, die sich dem Schutz von Natur und Tier widmen oder einen sozialen Ansatz verfolgen.Pressekontakt:Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneTel.: 04121-4397-750 / -755E-Mail: presse@futterhaus.deOriginal-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119466/4706148