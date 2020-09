In der Hauptstadt ist die erste innerstädtische Supercharger-Station des kalifornischen Autobauers eingeweiht worden. Dazu kam selbst Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf den EUREF-Campus. Er sieht Tesla auf dem Weg zu einer deutschen Automarke."Wir sind alle Berliner!" So startet Jeroen van Tilburg, der bei Tesla für das Ladenetzwerk in Europa zuständig ist, seine Rede beim Launch des ersten städtischen Superchargers in Deutschland vergangenen Donnerstag im EUREF-Campus in Berlin. Nur eine halbe Stunde vom Standort entfernt baut Tesla in Grünheide ebenfalls im Eiltempo seine erste Gigafactory ...

