DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 15. September (vorläufige Fassung)

=== *** 04:00 CN/Industrieproduktion August 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 37. Kalenderwoche, Frankfurt *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten August Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +94.400 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,1% zuvor: 3,9% *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 3Q, Stockholm 09:15 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei 24th Annual Economist Roundtable, Athens 10:00 DE/Schaeffler AG, ao HV (virtuell) 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 DE/Bundesverkehrsminister Scheuer und BDI-Präsident Kempf, Reden beim (digitalen) Zukunftskongress Logistik *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September PROGNOSE: +70,0 Punkte zuvor: +71,5 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -72,0 Punkte zuvor: -81,3 Punkte 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme am Festakt zum 70-jährigen Bestehen des Zentralrats der Juden in Deutschland, Berlin 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), PK der Sparkassen-Finanzgruppe-Zukunft Mittelstand zu S-Mittelstands-Fitnessindex, Frankfurt *** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 7-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:30 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn, Forschungsministerin Karliczek, PEI-Chef Cichutek, Unterrichtung der Bundesregierung zu Corona-Impfstoffen, Berlin 12:45 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin *** 14:30 US/Import- und Exportpreise August Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September PROGNOSE: 2,0 zuvor: 3,7 *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August Industrieproduktion PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +3,0% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 71,1% zuvor: 70,6% 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q, San Jose 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- k.A. = keine Angabe

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/smh

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2020 08:56 ET (12:56 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.